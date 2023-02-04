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Токаев не торгуясь, купил камчу и чашу на выставке ремесленников в Таразе

Не торгуясь, купил камчу и чашу на выставке ремесленников в Таразе Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время посещения выставки ремесленников в Таразе купил у них камчу и чашу, сообщает Zakon.kz.

Видео посещения размещено в соцсетях Акорды.


Во время покупки камчи, глава государства, с улыбкой бросил фразу "Сдачи не надо".


Мастерица, у которой президент купил глиняную чашу рассказала, что она сделана из красной глины. Керамику она расписывает сама.

В представленной президенту инсталляции "Киіз үй" были продемонстрированы мастер-классы для молодежи по искусству вязания, валяния кошмы, плетения, прядения ворса, прессования сырмака и т.д.

На выставке также были показаны костюмы, воссоздающие многовековые традиции искусства кочевников в современной мировой моде в стиле неофольклора, парфюмерные изделия с ароматом степных цветов и трав.

Выставку ремесленников в историко-культурном комплексе "Көне Тараз" Жамбылской области Касым-Жомарт Токаев посетил 3 февраля 2022 года.

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