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В Алматы водители пытаются легализовать угнанные машины

В Алматы водители пытаются легализовать угнанные машины Фото: pexels
О попытках некоторых алматинцев легализовать угнанные автомобили, рассказали в полиции, сообщает Zakon.kz.

В городе прошла акция по легализации иностранного транспорта. На ней сотрудники полиции рассказали, как сталкиваются с нестандартными ситуациями, передает КТК.

Например, автовладельцы нередко пытаются оформить так называемые "конструкторы". Да еще и с чужими госномерами,

"У нас ежедневно при сверке агрегатных данных транспортных средств выявляются в среднем где-то 5-6 транспортных средств, которые не соответствуют данным по техпаспорту. И есть, где номера перебиты. То есть устанавливают, вырезают VIN-коды с других транспортных средств и переставляют". Зам. начальника управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов

Владельцы машин, завезенных в Казахстан по частям, как правило, ездят с номерами от старых машин и по поддельным документам. Такой транспорт полицейские на учет не ставят. Наиболее распространенная причина отказа в регистрации – отсутствие таможенного оформления.

Всего в Алматы заявки на легализацию машин подало свыше 10 тысяч человек. 1649 уже получили одобрение. В городе работают четыре спецЦОНа. Посетители самого крупного жалуются: на каждом этапе приходится подолгу стоять в очередях.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел утвердил Инструкцию по обеспечению охраны общественного порядка сотрудниками полиции при проведении мирных собраний.

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