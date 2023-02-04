Минсельхоз: Лука в Казахстане хватит до следующего урожая

В Министерстве сельского хозяйства РК заверили казахстанцев, что в стране достаточно лука. В запасе на сегодняшний день его хранится 150 тысяч тонн, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве утверждают, что этого хватит до следующих урожаев, передает Almaty.tv.

В Казахстане с 28 января 2023 года действует приказ министра сельского хозяйства о введении запрета на вывоз лука из страны.

17 января Минсельхоз сообщил о том, что Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях приняла решение о запрете экспорта лука сроком на три месяца для предотвращения массового вывоза лука из Казахстана и стабилизации цены на него.

"Нужно отметить, что Правительство будет внимательно следить за ситуацией в стране и мире, чтобы своевременно снять запреты при улучшении рыночной конъюктуры в ближайшей перспективе. Для минимизации негативных последствий от запрета экспорта лука для фермеров, на сегодняшний день реализуются различные механизмы для закупа лука у сельхозтоваропроизводителей через СПК, стабфонды, а также посредством оборотной схемы через торговые сети". Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства РК Дамир Егизбаев

Ажиотажный спрос на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане - основным поставщиком лука на мировом рынке. Дополнительное давление оказывают прошедшие морозы в южных регионах страны и в Узбекистане. Там был испорчен большой объем продукции. По данным бюро Нацстатистики, в прошлом году урожай лука составил 1 миллион тонн.

