Водителя автобуса с телефоном в руках сняли на видео пассажиры в Актау
Фото: pixabay
Пассажиры общественного транспорта возмутились небезопасным вождением. Водитель автобуса управлял транспортным средством, держа в руках телефон. Правоохранители уже нашли героя ролика и выписали ему штраф, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается в публикации "Лада", во время движения одной рукой мужчина держался за руль, а другой – за мобильный телефон.
Стражи порядка наказали его за нарушение ПДД.
"На водителя автобуса составлен протокол по ч. 1 ст. 591 КоАП РК ("Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией")", – сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.
Другой водитель автобуса восхитил казахстанцев своим поступком.
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