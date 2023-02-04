Водителя автобуса с телефоном в руках сняли на видео пассажиры в Актау

Пассажиры общественного транспорта возмутились небезопасным вождением. Водитель автобуса управлял транспортным средством, держа в руках телефон. Правоохранители уже нашли героя ролика и выписали ему штраф, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации "Лада", во время движения одной рукой мужчина держался за руль, а другой – за мобильный телефон.

Стражи порядка наказали его за нарушение ПДД.

"На водителя автобуса составлен протокол по ч. 1 ст. 591 КоАП РК ("Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией")", – сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.

Другой водитель автобуса восхитил казахстанцев своим поступком.