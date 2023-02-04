Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Водителя автобуса с телефоном в руках сняли на видео пассажиры в Актау

Смартфон Фото: pixabay
Пассажиры общественного транспорта возмутились небезопасным вождением. Водитель автобуса управлял транспортным средством, держа в руках телефон. Правоохранители уже нашли героя ролика и выписали ему штраф, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации "Лада", во время движения одной рукой мужчина держался за руль, а другой – за мобильный телефон.

Стражи порядка наказали его за нарушение ПДД.

"На водителя автобуса составлен протокол по ч. 1 ст. 591 КоАП РК ("Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией")", – сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.

Другой водитель автобуса восхитил казахстанцев своим поступком.

Ирина Мишура
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
День сурка в США
Знаменитый сурок Фил предсказал приход весны
снег ожидается в алматы
Погода на неделю: Алматы ждет снег и понижение температуры
деньги, бедность
В Казахстане назвали регионы, где живут бедные семьи
Что изменилось при продаже авто
Что изменилось при продаже автомобиля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления