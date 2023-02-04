В Алматы внесли временные изменения в маршруты трех автобусов
№45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме;
№95 и №121 – в восточном направлении – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.
В связи со съемками фильма с 12:00 4 февраля до 8:00 5 февраля будет временно закрыта для движения площадь Республики от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан.
На данной локации пройдут съемки с использованием пиротехники, дыма и массовки – возможны громкие звуки, дым. Компания, отвечающая за производство фильма, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства.