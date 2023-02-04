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В Алматы внесли временные изменения в маршруты трех автобусов

В Алматы внесли временные изменение в маршруты трех автобусов Фото: Zakon.kz
По информации транспортного холдинга города Алматы, 4 февраля с 12:00 до 5 февраля 08:00 в связи со съемками художественного фильма будут временно изменены схемы маршрутов №45, 95, 121, сообщает Zakon.kz.

№45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме;

№95 и №121 – в восточном направлении – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

В связи со съемками фильма с 12:00 4 февраля до 8:00 5 февраля будет временно закрыта для движения площадь Республики от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан. 

На данной локации пройдут съемки с использованием пиротехники, дыма и массовки – возможны громкие звуки, дым. Компания, отвечающая за производство фильма, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства.

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