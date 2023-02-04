В основном пожары происходят из-за неисправности печи — спасатели ВКО

Спасатели ДЧС Восточно-Казахстанской области проанализировали пожары, произошедшие за первый месяц года. Как выяснилось, их основное количество – 16 случаев – было спровоцировано нарушениями правил противопожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Также 15 пожаров случились при ненадлежащей эксплуатации электрооборудования, еще девять — по неосторожности.

Как отметили в ведомстве, зимой именно печь с неисправностями приводит к отравлениям угарным газом, а то и вовсе лишает своих хозяев крыши над головой.

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Подобная ситуация имела место в Катон-Карагайском районе области. Так, в жилом доме загорелись деревянные конструкции кровли, потолочное перекрытие, пол, мебель и личные вещи жильцов. Пожарные ликвидировали огонь на площади 60 кв. м. Наиболее вероятным очагом пожара они назвали стык дымохода и деревянного перекрытия.

Вместе с тем, согласно требованиям безопасности, противопожарная разделка (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) должна быть не менее 380 мм до незащищенных конструкций и не менее 250 мм до защищенных.

"Спасатели до начала отопительного периода установили 2476 датчиков угарного газа в домах социально уязвимых семей. Сотрудниками ДЧС ВКО совершено более 160 000 подворовых обходов среди населения, проживающего в частном жилом секторе. В результате зафиксировано 40 012 домов, где выявлено 42 820 нарушений требований пожарной безопасности, чаще всего связанных с ненадлежащей эксплуатацией систем отопления, электрических сетей и электрооборудования. Идеальную печь в доме встретить трудно, практически в каждом третьем жилище обнаружены нарушения".

В департаменте настоятельно порекомендовали не оставлять включенные электроприборы без присмотра и не использовать их в случае неисправности, не перегружать электросеть, вовремя чистить печи и не перекаливать золу, удалять тлеющие материалы в специальное место и поливать водой.

Ранее к пяти годам тюрьмы приговорили электрика за смерть людей в Акмолинской области. Суд признал мужчину виновным в гибели двух детей и их родителей в пожаре, который случился после ремонта электропроводки.