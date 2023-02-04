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Два рыбака утонули, провалившись под лед в Жамбылской области

Два рыбака утонули, провалившись под лед в Жамбылской области Фото: gov.kz
Из-за несоблюдения правил безопасности два рыбака провалились под лёд в Жамбылской области. Тело одного удалось вытащить почти сразу, второе тело нашли только к утру следующего дня, сообщает Zakon.kz.

3 февраля два рыбака провалились под лёд во время рыбалки в Шусском районе в 40 километрах от Шу на водохранилище Тасоткель.

Тело одного мужчины удалось вытащить практически сразу. А второго спасателям пришлось искать. Тело второго утонувшего извлекли из воды 4 февраля в 10 утра.

Во всех районах области проводится профилактическая работа на водоемах. Но не все прислушиваются к рекомендациям.

МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать правила и не подвергать свои жизни опасности.

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