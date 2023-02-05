В нескольких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Неблагоприятные условия 5 февраля ожидаются в пяти городах РК. Это в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Атырау и Актобе, сообщает Zakon.kz

Как отметили в РГП "Казгидромет", метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 5 февраля в регионах Казахстана ожидается туман, на юге республики сильные осадки в виде дождя и снега.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в 9 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.