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Федор Емельяненко нокаутом проиграл свой прощальный поединок в ММА

Федор Емельяненко нокаутом проиграл свой прощальный поединок в ММА Фото: Instagram/fedoremelianenkoofficial
Американский файтер Райан Бейдер нокаутировал легендарного российского бойца Федора Емельяненко в главном поединке турнира Bellator 290, сообщает Zakon.kz.

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Это был последний бой знаменитого Федора Емельяненко в октагоне, после которого он объявил о завершении карьеры, и положил перчатки на центр клетки. Гонорар "Последнего императора" за бой с Райаном Бейдером составил 100 тысяч долларов.


Американец стал единственным файтером в истории ММА, который победил Емельяненко два раза. Первый раз это было в январе 2019 года, тогда Бейдер также выиграл нокаутом. 

"Я огорчен, что не смог порадовать вас, друзья. Но, с другой стороны рад, что вы болели за меня, сегодня здесь собрались мои друзья, бойцы, с которыми мы соперничали все эти годы. Очень рад вас видеть, дорогие, спасибо. Буду с ребятами, буду с командой, думаю, эти люди, как никто меня понимают, они примерно моего возраста. Я закончил, спасибо всем". Федор Емельяненко

В активе 46-летнего Федора Емельяненко в MMA 40 побед и 7 поражении. Кроме Бейдера, легендарного бойца побеждали Фабрисио Вердум, Антонио Силва, Дэн Хендерсон и Мэтт Митрион.

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