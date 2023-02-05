Цены на популярные криптовалюты на 5 февраля

В материале представлен курс популярных криптовалют на 5 февраля, сообщает Zakon.kz.

В материале рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты с сайта investing.com.

Биткоин (BTC):

Рыночная цена — 23 368 $ (+0,11%), капитализация — 450,82 млрд.$, объем (24 ч.) — 15,48 млрд. $.

Эфириум (ETH):

Рыночная цена — 1 666 $ (+0,51%), капитализация — 204,09 млрд.$, объем (24 ч.) — 5,94 млрд. $.

Tether (USDT):

Рыночная цена — 1,000 $ (+0,01%), капитализация — 68,08 млрд.$, объем (24 ч.) — 24,32 млрд. $.

BNB (BNB):

Рыночная цена — 335,20 $ (+1,85%), капитализация — 52,92 млрд.$, объем (24 ч.) — 514,90 млрд. $.

USD Coin (USDC):

Рыночная цена — 0,9997 $ (-0,01%), капитализация — 41,97 млрд.$, объем (24 ч.) — 2,54 млрд. $.

Dogecoin (DOGE):

Рыночная цена — 0,095716 $ (+2,26%), капитализация — 12,69 млрд.$, объем (24 ч.) — 1,06 млрд. $.

Binance USD (BUSD):

Рыночная цена — 0,9998 $ (-0,01%), капитализация — 16,27 млрд.$, объем (24 ч.) — 6,59 млрд. $.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале указаны по состоянию на 5 февраля 2023 года (16:15).



