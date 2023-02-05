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В Сербии без электричества остались более 25 тыс. жителей

снег Фото: pixabay
В Сербии из-за штормового ветра и сильного снегопада без электричества остались более 25 тыс. жителей, также снегом занесло множество трасс, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба МВД страны уточнила, что непогода разыгралась в ночь на воскресенье в западных горных районах и в центральной части страны. Сильнее всего непогода повлияла на муниципалитеты Рашка, где расположен горнолыжный курорт Копаоник, прилежащие районы городов Нови-Пазар и Брус, а также муниципалитет Иваница на горном массиве Голия и окрестности.

"На территории Республики Сербия зарегистрированы 564 электроподстанции без напряжения, из-за чего 25,2 тысячи потребителей остались без электроэнергии. Бригады "Электродистрибуции" на местах устраняют нарушения. Всего 104 пожарных-спасателя с 43 машинами из Белграда, Нови-Сада, Сремска-Митровицы, Панчево, Ниша, Сомбора, Ягодины, Ужице, Суботицы, Кралево и Смедерово были заняты до 7:00 (12:00 по времени Астаны) на 45 объектах – помогали бригадам скорой помощи, гражданам в снежных наносах на дорогах, устраняли упавшие деревья и части крыш, помогали больным и пожилым людям в отдаленных местах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, противоположный склон и трасса от города Брус к главному горнолыжному курорту Сербии остается заметенной снегом, дорожные службы расчищают дороги. МВД обнародовало обширный список и остальных трасс, непроходимых из-за наносов, и призвало граждан воздержаться от поездок в эти районы.

Ранее сообщалось, что жители Акмолинской области выехали на рыбалку и застряли в снегу на трассе.

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