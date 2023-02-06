Курмет Аубакиров: Казахское наследие американского континента

Многие отдали бы что угодно за возможность жить и учиться в такой стране, как США, но это требует кардинальных перемен. Ты вдруг оказываешься в незнакомом месте, среди чужих людей, с другой валютой, кухней и менталитетом. Зато выход из зоны комфорта дает бесценный опыт.

Язык – ядро любой культуры

Языковой вопрос очень важен для тех, кто уехал за рубеж, а особенно – для семейных пар с детьми. Конечно, многие говорят дома на родном языке, но этого недостаточно. Кроме того, у родителей обычно нет времени учить отпрысков лингвистическим тонкостям.

Курмет Аубакиров – основатель IBC group – предложил решение проблемы. Гражданин Казахстана, проживающий в США, он активно продвигает родной язык.

Например, компания IBC выпустила книгу "Алфавит", предназначенную как для детей, так и для взрослых, а также носителей английского языка. Это уникальное пособие с инновационными решениями, увлекательное и доступное для обучения. Благодаря "Алфавиту" не только осваивают казахский язык, но и учатся любви к родной культуре, национальной истории, традициям, уважению к старшим. А иностранцам, собирающимся в Казахстан, книга поможет не только выучить основы языка, но и максимально комфортно ощущать себя в республике. Теперь наследие Курмета Аубакирова будет еще и творческим благодаря его усилиям по сохранению казахской идентичности.

Код нации

Благодаря своему таланту и трудолюбию Курмет Аубакиров сегодня ведет бизнес в США. Он начал свою предпринимательскую карьеру в розничной торговле и постепенно перешел в передовые секторы, такие как криптовалюта. Заработав состояние на своей профессии, теперь он намерен поделиться знаниями, навыками и талантами, чтобы помогать соотечественникам, желающим получить там высшее образование, включая такие программы, как степень магистра.

Сейчас Курмет проделывает большую работу, чтобы сохранить родную культуру не только в США, но и во всем мире. Серия книг, представленных IBC, началась с "Алфавита", но вскоре будут выпущены новые. Сюда входят начальный, элементарный, ниже среднего, средний и выше среднего уровни.

Кроме того, IBC планирует ввести программы тестирования, аналогичные IELTS и TOEFL.

Всемирно известное издание Bloomberg написало об одном из последних проектов казахстанского бизнесмена: "Проект "Инкубатор предпринимателей" – это отличная возможность, поддержка и мотивация для граждан постсоветских стран, желающих начать свой бизнес. Предприниматели, прошедшие обучение в рамках этого проекта, будут иметь все возможности для развития своего бизнеса в США". То есть мировое бизнес-сообщество с интересом смотрит на новый проект и предлагает его в качестве образца.