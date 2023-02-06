Почему вход в туристические места урочища "Кимасар" стал платным
Фото: Instagram/ile_alatau_nationalpark
Открыт контрольно-пропускной пункт "Кимасар". Он располагается в урочище Кимасар Мало-Алматинского лесничества Медеуского филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Проезд через КПП платный, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в Комитете лесного хозяйства Минэкологии РК, выше пропускного пункта вдоль дороги установлены зоны отдыха – где имеются столы, скамейки. Примерно в километре от него есть автостоянка, далее начинается дорога для пеших туристов.
"Начиная с 27 января текущего года проезд через КПП платный - 545 тенге. Из них 345 тенге... являются налоговым отчислением в размере 0,1 МРП за использование особо охраняемой природной территории с каждого физического и юридического лица. 200 тенге взымается... за предоставление услуг по санитарной очистке и по благоустройству территории нацпарка".Пресс-служба Комитета лесного хозяйства
Пенсионерам и ветеранам, как отметили в ведомстве, вход - бесплатный.
Через "Кимасар" можно пройти в Бутаковское ущелье и подняться на малый Кимасарский водопад, вершины Фурманова-Панорама, Чимбулак, Бушата.
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