Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Жители Тараза отдали 1 млн тенге лжесотруднику центра тестирования

подозреваемый Фото: polisia.kz
Жители Тараза отдали 1 млн тенге лжесотруднику центра тестирования, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области, неизвестный мужчина при знакомстве с потерпевшими представлялся сотрудником одного из городских центров тестирования. Получив с каждого клиента деньги за прохождение гостеста и подготовку эссе, он не помогал и пропадал.

"Общая сумма причиненного ущерба составила 1 млн тенге. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан причастный к данному преступлению 26-летний житель города. Задержанный полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

По данному факту было начато досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

10 января Астанчане заявили, что их обманула компания по трудоустройству в Чехию. Вместо обещанных европейских зарплат и жилья граждане якобы остались с пустыми карманами.

Читайте также

Топ-10 самых разрушительных землетрясений в мире за последние 100 лет

В Шымкенте чиновника от образования подозревают в коррупции

В 2023 на Алматинском полигоне не ожидается сильного землетрясения – сейсмолог

Елена Беляева
Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции
Мощное землетрясение произошло в Турции, власти объявили самый высокий уровень тревоги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления