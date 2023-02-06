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В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

зима Фото: pixabay
В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 7 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем на юге, в центре Атырауской области ожидается сильный снег. На западе, юге области – низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, днем на большие части области порывы 15-20м/с. В Атырау днем ожидается временами сильный снег, низовая метель, ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

Днем на юго-западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются ливневой дождь, гроза. На севере, в центре области – туман. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15- 20 м/с. В Шымкенте в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается туман.

На севере, западе Мангистауской области ожидается гололед. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на севере, востоке области 15-20 м/с.

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Землетрясение произошло на юге Казахстана

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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