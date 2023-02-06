Стали известны подробности отправки казахстанских спасателей в Турцию

В аэропорту Алматы производится погрузка казахстанских спасателей на самолет Ил-76, который должен вылететь в Турцию для проведения аварийно-спасательных работ в пострадавших от сильного землетрясения районах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информированный источник.

Как уточняется, на борту, кроме пилотов, будет находиться 41 человек - 33 спасателя республиканского оперативно- спасательного отряда (РОСО МЧС РК), 5 сотрудников Центра медицины катастроф (ЦМК МЧС РК) и трое представителей из министерства по ЧС во главе с первым заместителем министра Ибрагимом Кульшимбаевым.

"Также на борт самолета спасатели загрузили спецтехнику - КамАЗ, УАЗ и ГАЗель, которые оснащены специальным оборудованием и снаряжением для проведения аварийно-спасательных работ в местах природных и техногенных катастроф", - рассказал редакции Zakon.kz источник.

Вылет борта со спасателями задерживается по метеоусловиям аэропорта Алматы из-за сильного тумана.

За подтверждением информации редакция обратились в МЧС РК.

Рано утром в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил помочь Турции: казахстанских спасателей направят на место ЧП.



Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений.

Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции.

Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.