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В Усть-Каменогорске экспедитора подозревают в краже выручки в 2,7 млн тенге

деньги Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске экспедитора подозревают в краже выручки в 2,7 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники филиала оптовой компании обратились в полицию. По их словам, коллега похитил 2,7 млн тенге.

Стражи порядка, отмечает телеканал Astana TV, быстро задержали 28-летнего специалиста торгового предприятия.

"Выяснилось, что доставив товар в магазины и собрав всю выручку, парень подался в бега. Начато досудебное расследование по ч.3 ст.188 УК РК", - говорится в сообщении.

За кражу в особо крупном размере подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы и конфискация имущества. К слову, нечистый на руку торговец уже имеет судимость.

10 января в столичной гостинице задержан мужчина, обворовавший квартиру в Петропавловске на 20 млн.

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