Стало известно, когда выпишут из больницы Николая Дроздова
Фото: Instagram/ndrozdov_official
О скорой выписке из больницы телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова рассказал его друг – композитор Дмитрий Дунаев, сообщает Zakon.kz.
Предполагается, что во вторник, 8 февраля, телеведущий будет уже дома.
"Николая Николаевича завтра выписывают из больницы. Завтра он уже будет дома", – цитирует РИА Новости Дунаева.
85-летнего телеведущего госпитализировали из-за перелома ребер. Сообщалось, что Дроздов не менее недели находился в реанимации.
5 февраля стало известно, что Дроздов идет на поправку.
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