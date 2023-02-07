Стало известно, когда выпишут Николая Дроздова из больницы

Фото: Instagram/ndrozdov_official

О скорой выписке из больнице телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова рассказал его друг композитор Дмитрий Дунаев, сообщает Zakon.kz.

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