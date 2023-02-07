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Стало известно, когда выпишут Николая Дроздова из больницы

телеведущий Фото: Instagram/ndrozdov_official
О скорой выписке из больнице телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова рассказал его друг композитор Дмитрий Дунаев, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что во вторник, 8 февраля, телеведущий будет уже дома.

"Николай Николаевича завтра выписывают из больницы. Завтра он уже будет дома", - цитирует РИА Новости Дунаева.

85-летнего телеведущего госпитализировали из-за перелома ребер. Сообщалось, что Дроздов не менее недели находился в реанимации.

5 февраля стало известно, что Дроздов идет на поправку.

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