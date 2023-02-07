У тренера ФК "Сивасспор" погибло 15 родственников во время землетрясения

Администрация турецкого футбольного клуба "Сивасспор" проинформировала общественность, что в ходе землетрясений помощник главного тренера Айхан Тенбелоглу потерял 15 своих близких, сообщает Zakon.kz.

Клуб выразил соболезнования Айхану Тенбелоглу, который потерял своих родственников, проживающих в городе Хатае, в результате землетрясения.

A takım yardımcı antrenörlerimizden Ayhan Tenbeloğlu’nun Hatay’da yaşayan çok sayıda akrabasının, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



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"Мы с большой грустью узнали, что родственники Айхана Тенбелоглу погибли в результате землетрясения. Мы выражаем наши соболезнования его семье, родным и близким и желаем милости от Всемогущего Аллаха тем, кто погиб". Пресс-служба ФК Сивасспор

Серия землетрясений магнитудой до 7,7 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным погибло около 3000 человек, ранены более 15 тысяч человек.

Фото: Anadolu Agency

Под завалами в результате землетрясения оказались пять футболистов и два тренера "Хатайспора", все они спасены. Спасатели продолжают поиски спортивного директора Танера Савута.

Федерация футбола Турции пожертвовала миллион евро пострадавшим от землетрясения.

Все спортивные мероприятия в Турции отменены.

Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

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