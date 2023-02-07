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Фильм "Марлоу" выходит в прокат 23 февраля в Казахстане

Фильм "Марлоу" выходит в прокат 23 февраля в Казахстане Фото: Chaplin Cinemas
В Казахстане с 23 февраля выходит американский фильм "Марлоу". В главных ролях актеры: Лиам Нисон, Дайан Крюгер, Джессика Ланж, Адевале Акиннуойе-Агбадже, Колм Мини.

Легенда частного сыска, детектив Филип Марлоу переживает не лучшие времена. И тут появляется гламурная наследница легендарной голливудской актрисы, которая просит найти ее бывшего.

Изначально простое дело заставляет сыщика с головой окунуться в закулисную жизнь Голливуда — он оказывается под перекрестным огнем кинодивы и ее амбициозной дочки. Но поиск возлюбленного взбалмошной блондинки оказывается лишь малой частью большой загадки.

Насладиться просмотром фильма на больших экранах Сети Кинотеатров Chaplin Cinemas казахстанцы смогут с 23 февраля.

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