Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,7 тенге, евро – 492,81 тенге, рубля – 6,49 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 496 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 460,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 496 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 459,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 497 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге.