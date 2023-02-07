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Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 февраля

курсы валют Фото: pixabay
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 7 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,7 тенге, евро – 492,81 тенге, рубля – 6,49 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 496 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 460,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 496 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 459,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 497 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге.

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Лариса Черненко
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