Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 февраля

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 7 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,7 тенге, евро – 492,81 тенге, рубля – 6,49 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 460,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 459,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 497 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге. Читайте также Какие поправки внесены в Налоговый кодекс по цифровым активам Объем безналичных карточных операций в Казахстане превысил 100 трлн тенге в 2022 году Курс доллара снизился на торгах 6 февраля

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