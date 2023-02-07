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Вор засветился на видео с камер в шкафу столичной кофейни

Вор засветился на видео с камер в шкафу столичной кофейни Фото: pixabay
В одном из торговых центров Астаны вор попал на видео. Как рассказали Zakon.kz в полиции столицы, его задержали.

В пресс-службе ДП столицы уточнили, что злоумышленник пробрался в кофейню, расположенную в коридоре торгового центра.

"Пробравшись в подсобное помещение, он украл из шкафа с продуктами 180 тысяч тенге. Мужчина и не подозревал, что его действия снимает камера, установленная в шкафу".Пресс-служба ДП Астаны

Также в ведомстве заявили, что преступника задержали. Им оказался 31-летний астанчанин.

"Это не первая его кража. В 2022 году он уже был осужден за аналогичное преступление".Пресс-служба ДП Астаны

В конце 2022 года в Алматы задержали мужчину, воровавшего автомобильные аккумуляторы.

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Анастасия Московчук
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