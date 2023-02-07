Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

40 млрд тенге жилищных выплат хотят перенаправить на покупку арендных квартир

Казахстан правительство РК арендные квартиры Фото: pixabay
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев предлагает приобрести более 4 тыс. квартир на деньги, предусмотренные для жилищных выплат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев предлагает часть средств, предусмотренных на жилищные выплаты, перенаправить на покупку арендных квартир.

"Ввиду социальной напряженности среди очередников и слабой реализации механизма субсидирования арендной платы предлагаем рассмотреть перенаправление предусмотренных в республиканском бюджете средств на жилищные выплаты в размере 40 млрд тенге на приобретение 4 167 квартир для арендного жилья. В рамках данной программы регионами дополнительно заявлена потребность на приобретение 6 536 арендных квартир на сумму 62,7 млрд тенге. При выделении необходимой потребности в размере 166,2 млрд тенге в этом году будут решены жилищные вопросы порядка 26 тысяч очередников".Марат Карабаев

На сегодня, как он отметил, вопрос выделения средств прорабатывается совместно с Министерством финансов.

За счет государственной поддержки в 2023 году планируется:

  • построить 12,1 тыс. квартир кредитного жилья за счет предоставления Казахстанской жилищной компанией акиматам облигационных займов в размере 158,5 млрд тенге;
  • выдать 2 тыс. льготных займов, на которые в бюджете предусмотрено 20 млрд тенге;
  • предоставление субсидий в размере 43 млрд тенге на аренду жилья 69,2 тыс. очередникам.
"Вместе с тем, на реализацию очередникам 8,8 тыс. квартир кредитного жилья, построенного и введенного акиматами в эксплуатацию в период 2021-2022 годы, "Отбасы банку" требуется дополнительное финансирование для предоставления льготных займов в размере 103,5 млрд тенге".Марат Карабаев

Премьер-министр Алихан Смаилов в свою очередь поручил провести дополнительный анализ эффективности мер по субсидированию арендной платы очередникам и внести конкретные предложения, обеспечить своевременное финансирование всех направлений государственной поддержки при реализации жилья очередникам и заблаговременно выделить земельные участки, разработать проектную документацию, обеспечить подведение необходимой инфраструктуры.

Читайте также

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в Китае

Проблем не будет: Жумангарин о ситуации с сахаром в Казахстане

Названы фамилии кандидатов от Amanat на выборы в Мажилис

Жадра Жулмухаметова
Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
автомобиль
Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
В России стартовала продажа электромобилей "Москвич"
В России стартовала продажа электромобилей "Москвич"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления