40 млрд тенге жилищных выплат хотят перенаправить на покупку арендных квартир

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев предлагает приобрести более 4 тыс. квартир на деньги, предусмотренные для жилищных выплат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев предлагает часть средств, предусмотренных на жилищные выплаты, перенаправить на покупку арендных квартир.

"Ввиду социальной напряженности среди очередников и слабой реализации механизма субсидирования арендной платы предлагаем рассмотреть перенаправление предусмотренных в республиканском бюджете средств на жилищные выплаты в размере 40 млрд тенге на приобретение 4 167 квартир для арендного жилья. В рамках данной программы регионами дополнительно заявлена потребность на приобретение 6 536 арендных квартир на сумму 62,7 млрд тенге. При выделении необходимой потребности в размере 166,2 млрд тенге в этом году будут решены жилищные вопросы порядка 26 тысяч очередников". Марат Карабаев

На сегодня, как он отметил, вопрос выделения средств прорабатывается совместно с Министерством финансов.

За счет государственной поддержки в 2023 году планируется:

построить 12,1 тыс. квартир кредитного жилья за счет предоставления Казахстанской жилищной компанией акиматам облигационных займов в размере 158,5 млрд тенге;

выдать 2 тыс. льготных займов, на которые в бюджете предусмотрено 20 млрд тенге;

предоставление субсидий в размере 43 млрд тенге на аренду жилья 69,2 тыс. очередникам.

"Вместе с тем, на реализацию очередникам 8,8 тыс. квартир кредитного жилья, построенного и введенного акиматами в эксплуатацию в период 2021-2022 годы, "Отбасы банку" требуется дополнительное финансирование для предоставления льготных займов в размере 103,5 млрд тенге". Марат Карабаев

Премьер-министр Алихан Смаилов в свою очередь поручил провести дополнительный анализ эффективности мер по субсидированию арендной платы очередникам и внести конкретные предложения, обеспечить своевременное финансирование всех направлений государственной поддержки при реализации жилья очередникам и заблаговременно выделить земельные участки, разработать проектную документацию, обеспечить подведение необходимой инфраструктуры.