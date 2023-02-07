Курс доллара еще снизился на торгах 7 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,98 тенге, снизившись еще на 0,67 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 67,28 тенге (-0,25).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,43 тенге (-0,06).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 492,81 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458-462 тенге, евро – по 490-495 тенге, российские рубли – по 6,25-6,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 7 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 2%, до 82,61 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 2,19%, до 75,73 долларов за баррель.