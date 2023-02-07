Молодые казахстанские футболисты одержали вторую победу на Кубке Развития-2023
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Подопечные Александра Кузнецова сделали неплохой задел уже в первой половине встречи, узбекские ворота поразили Ильяс Абиль и Тамерлан Агиманов. На исходе второго тайма и всего поединка счет до крупного довел Виктор Лакеев - 3:0. Этот результат позволил казахстанской дружине возглавить турнирную таблицу подгруппы А, с шестью очками.
В первом туре казахстанская молодежь с минимальным преимуществом победила сборную России до 16 лет - 1:0 благодаря голу Эльхана Саидова.
Теперь наши футболисты 9 февраля встретятся с хозяевами соревнований, представителями Беларуси.