Молодые казахстанские футболисты одержали вторую победу на Кубке Развития-2023

В Минске (Беларусь) продолжается юношеский турнир по футболу Кубок Развития-2023 с участием сборной Казахстана (U-17). 7 февраля казахстанцы провели второй матч группового раунда против команды Узбекистана (U-16), и обыграли своих соперников, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Александра Кузнецова сделали неплохой задел уже в первой половине встречи, узбекские ворота поразили Ильяс Абиль и Тамерлан Агиманов. На исходе второго тайма и всего поединка счет до крупного довел Виктор Лакеев - 3:0. Этот результат позволил казахстанской дружине возглавить турнирную таблицу подгруппы А, с шестью очками.





В первом туре казахстанская молодежь с минимальным преимуществом победила сборную России до 16 лет - 1:0 благодаря голу Эльхана Саидова.



Теперь наши футболисты 9 февраля встретятся с хозяевами соревнований, представителями Беларуси.