Январские беспорядки: Серик Кудебаев считает свои действия правильными

7 февраля в Талдыкоргане продолжились судебные слушания по делу экс-главы департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бывший министр МВД Ерлан Тургумбаев в суд снова не явился. Гособвинители зачитали ответы на поданные ими официальные запросы. Из них следует, что в данный момент Тургумбаев находится в соседнем Узбекистане, работает в МИДе, где занимается курированием вопросов борьбы с терроризмом и экстремизмом. Поэтому на судебный процесс в Талдыкорган прибыть не сможет.



После этого начался допрос самого подсудимого, который продлился около двух часов. Кудебаев рассказал о своих действиях и передвижениях в период с 4 по 5 января 2022 года. Он также подчеркнул, что с предъявленными обвинениями не согласен, свои действия считает правильными, так как это помогло избежать массовых жертв среди населения.

"Количество митингующих, по моим подсчетам, было 6-7 тысяч человек. Порядка 80 процентов личного состава, которые им противостояли, из-за полученных травм быстро вышли из строя. Руководство МВД на телефонные звонки не отвечало, поэтому решение я принимал самостоятельно, руководствуясь внутренними секретными приказами. Несмотря на сложность ситуации, я выбрал приоритетом интересы граждан, не отдал приказ стрелять. Ведь тогда могло погибнуть порядка 300-500 человек. Их родные сейчас стояли бы у здания суда, требуя справедливости", - сказал Серик Кудебаев.

Также бывший генерал обратился к гособвинителям, задав вопрос: "А где были вы в те дни? Почему не пришли на помощь, чтобы вместе принять верное решение? Даже президент Токаев выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые никого не убили в период кантара".

Далее Серик Кудебаев отказался напрямую отвечать на вопросы гособвинителей. Прокуроры адресовали их судье, а тот озвучивал их подсудимому.

Сторона защиты ходатайствовала о приобщении к материалам дела медицинских заключений о состоянии здоровья подсудимого. В них говорится, что Серик Кудебаев после полученных во время январских событий травм нуждается в качественном лечении. И пройти его необходимо в клиниках Алматы.

На предыдущем заседании Кудебаев рассказал, почему он покинул Талдыкорган 5 января. Экс-начальника ДП Алматинской области подозревают в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

Лариса Штоппель