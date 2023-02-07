Акимат предупредил алматинцев о мошенниках

Жителей южной столицы предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками акимата Алматы или управления жилья, сообщает Zakon.kz.

Городской акимат разослал официальное сообщение:

"Если вы состоите на учете нуждающихся в жилье акимата Алматы, то управление развития коммунальной инфраструктуры города предоставляет арендное жилье очередникам согласно ст. 74 Закона РК "О жилищных отношениях" исключительно в порядке очередности. При этом кредитная история и задолженность по кредитам и займам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями не влияют на получение жилья из государственного жилищного фонда".

Очередники акимата Алматы могут отслеживать свою очередь на сайте www.kezekte.kz (по ссылке "Проверить номер в очереди по ИИН") или позвонив в управление по телефонам: 225-14-37, 225-14-52, 225-14-57.

"В случае поступления аналогичных звонков от неизвестных лиц и мошенников, представляющихся сотрудниками акимата Алматы или управления жилья, просим обращаться с заявлением в правоохранительные органы, заранее записав номер телефона, с которого звонили, имя и фамилию звонившего". Пресс-служба акимата Алматы

Также в ведомстве рассказали, в каких случаях осуществляется обзвон граждан:

"Специалистами управления осуществляется обзвон граждан только в исключительных случаях и приглашаются в управление, расположенное по адресу: Алматы, пр. Достык, 85 (Дом социальных услуг, 1-й этаж, оперзал), для предоставления необходимых документов и подписания договоров аренды (найма), договоров купли-продажи квартиры".

Ранее ДЧС Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы, которых призвал соблюдать правила безопасности на водоемах из-за потепления.