Метель, туман и шквал ожидаются в 11 областях Казахстана 8 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, юге Атырауской области ожидается низовая метель. На севере области туман. Ветер восточный, северо-восточный на юге, востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается временами сильный дождь, гроза. На севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах 15-20, на горных перевалах порывы 25 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.



На севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на юге, в центре и горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.



На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, западе, юге области ожидается туман.



На большей части Мангистауской области ожидается гололед. На севере области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере, юго-западе области 15-20 м/с. В Актау ожидается гололед.



На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы временами ожидается туман. В Конаеве временами ожидается туман.



На юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.



На юге Абайской области ожидается туман.

На юго-западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.



В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный ночью в центре, днем на большей части области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

