Николай Дроздов выписался из больницы и рассказал о своем состоянии

Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова, госпитализированного из-за перелома ребер, выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.

По словам телеведущего, болей он уже не чувствует.

"Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы – можно ехать домой", – сказал телеканалу "360" Дроздов.

Встречали 85-летнего зоолога супруга и дочь. Они заявили, что будут помогать отцу семейства в реабилитации.

Ранее сообщалось, что Дроздов не менее недели находился в реанимации.



5 февраля стало известно, что он идет на поправку.