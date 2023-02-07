Николай Дроздов выписался из больницы и рассказал о своем состоянии
Фото: Instagram/ndrozdov_official
Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова, госпитализированного из-за перелома ребер, выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.
По словам телеведущего, болей он уже не чувствует.
"Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы – можно ехать домой", – сказал телеканалу "360" Дроздов.
Встречали 85-летнего зоолога супруга и дочь. Они заявили, что будут помогать отцу семейства в реабилитации.
Ранее сообщалось, что Дроздов не менее недели находился в реанимации.
5 февраля стало известно, что он идет на поправку.
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