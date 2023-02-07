Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Талдыкоргане мужчина разгуливал с пистолетом в руке

оружие Фото: polisia.kz
В Талдыкоргане мужчина разгуливал с пистолетом в руке, подозреваемого задержали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции региона, им оказался страдающий с детства психическим заболеванием 35-летний местный житель, который официально состоит на специальном медицинском учете.

"Мужчина проживает с пожилым отцом. Пистолет оказался обычной сувенирной зажигалкой, не представляющей какой-либо угрозы. Бригадой скорой помощи, вызванной по его местожительству участковым инспектором полиции, мужчина был доставлен и помещен в городской психиатрический диспансер", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2022 года в Павлодаре полицейские заинтересовались мужчиной, который шел по улице с огромным молотом.

Читайте также

Спасатели МЧС Казахстана приступили к поисково-спасательным работам в Турции

В Актюбинской области при взрыве газа пострадали пожилые люди

В Жамбылской области при получении взятки задержан советник юстиции

Елена Беляева
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
автомобиль
Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
землетрясения в мире
Топ-10 самых разрушительных землетрясений в мире за последние 100 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления