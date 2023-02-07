В Талдыкоргане мужчина разгуливал с пистолетом в руке, подозреваемого задержали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции региона, им оказался страдающий с детства психическим заболеванием 35-летний местный житель, который официально состоит на специальном медицинском учете.

"Мужчина проживает с пожилым отцом. Пистолет оказался обычной сувенирной зажигалкой, не представляющей какой-либо угрозы. Бригадой скорой помощи, вызванной по его местожительству участковым инспектором полиции, мужчина был доставлен и помещен в городской психиатрический диспансер", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2022 года в Павлодаре полицейские заинтересовались мужчиной, который шел по улице с огромным молотом.