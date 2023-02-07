Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в трех областях, Кадыров спрогнозировал сроки окончания войны

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Спецоперация на Украине завершится до конца года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, сообщает Zakon.kz.

Международный суд ООН в Гааге продлил до 10 марта срок подачи возражений РФ на иск Украины от 2017 года о расовой дискриминации, говорится в постановлении инстанции.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Власти Сербии планируют расширить технические возможности для будущих поставок в Венгрию азербайджанского газа через строящийся соединительный газопровод с Болгарией, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович.

Власти Киева переименовали две улицы, названия которых имели отношение к истории РФ, сообщает во вторник столичный городской совет.

Евросовет подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит ЕС, который пройдет в четверг и пятницу.

Рада проголосовала за продление военного положения в Украине еще на 90 дней с 19 февраля.

Запрет ряда российских СМИ в Европе следует считать защитой свободы слова, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Читайте также Ситуация в Украине: Киев призвал не допускать росспортсменов к Олимпиаде, Британия обучает украинских военных Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом

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