В Темиртау новоселы требуют у чиновников наказать застройщика

В Темиртау получившие арендные квартиры в середине декабря 2022 года новоселы требуют у чиновников наказать застройщика, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали телеканалу КТК, что за это время в стенах появились щели, стеклопакеты полопались, а некоторые предметы сантехники выглядят так, будто ими уже пользовались долгое время.

"Они, наверное, с завязанными глазами зашли сюда, подписали, не видя, что, и ушли. А как можно было вот это – такая щель по всей стене идет? Ну как можно было вот это принимать?! В нашем климате балконы тоже нужно застеклять и не отнекиваться потом, что холодно в квартире: "Так у вас же балкон незастекленный". Вот это отговорка. Это позор всем строителям и приемной комиссии!" Любовь Никитина

Как выяснилось, остекление балконов просто не предусмотрели. Поэтому в ветреные дни в квартирах особенно холодно. При этом отопление в Темиртау всю зиму подают с перебоями. Все время приходится спасаться обогревателями. Поэтому электросети уже не выдерживают нагрузки, рассказывают жильцы, часами приходится сидеть без света. И хотя дом приняли меньше двух месяцев назад, сантехника в квартирах выглядит, будто ею уже пользовались до установки.

Отмечается, что арендное жилье в Темиртау строят редко. В этот дом заселились люди социально уязвимых групп. В акимате пообещали не оставлять новоселов наедине с проблемами и уже отправили все претензии застройщику.

"На сегодняшний день подрядной организацией проводятся работы по устранению данных замечаний. Также на этой неделе с жителями данных домов будет проведен сход с представителями ТОО "Балхаш Жибек Жолы". Завсектором строительства ЖКХ акимата г. Темиртау Нуржас Жакитай

Ранее, 12 января, половина города Темиртау из-за аварии осталась без электричества.