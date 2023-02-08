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15 млн человек могут пострадать от таяния ледников — исследование

15 млн человек могут пострадать от таяния ледников — исследование Фото: pixabay
Последние исследование показали, что до 15 миллионов человек находятся в зоне риска сильнейших наводнений из-за переполненности ледниковых озер, которые в любой момент могут выйти из берегов, сообщает Zakon.kz.

О последних исследованиях пишет журнал Nature Communications. Ученые исследовали состояние ледниковых озер и количество людей, живущих ниже по течению от них, которое также значительно увеличилось с 1990 года. Это необходимо для создания масштабной карты потенциальных очагов наводнений, связанных с глобальным потеплением и таянием ледников.

По мере того, как ледники таят, вода накапливается. Так образуются озера, которые рискуют в любой момент выйти из берегов. В зоне риска порядка 15 млн человек. Больше всего подвержены подобным наводнениям жители Азии и Южной Америки. Только в Азии около миллиона человек живут всего в 10 км от ледникового озера. Жители Индии, Пакистане, Перу и Китае, составляют более половины тех, кто подвергается риску, говорят ученые.

Ледниковые озера окружены естественными плотинами из рыхлых камней и льда. К сожалению, эти плотины могут разрушится в любой момент. Наводнения, которые за этим следуют, обычно бывают мощными и достаточно разрушительными. Потоки воды способны разрушить дома и другую инфраструктуру.

Ученые настаивают, что раннее предупреждение подобных наводнений крайне важно. Для этого и проводится масштабная работа по изучению ледников и озер талых вод.

В Туркестанской области 2 февраля талые воды затопили дворы и улицы в двух городах и трех районах: в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах. Спасатели эвакуировали более 150 человек.

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