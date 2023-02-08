Юлия Путинцева обыграла чемпионку Большого шлема

Казахстанская теннисистка одержала победу над чемпионкой Открытого чемпионата США Бьянкой Андрееску, сообщает Zakon.kz.

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Юлия Путинцева (44-я ракетка мира) встретилась на корте с теннисткой из Канады Бьянкой Андрееску (37-я ракетка мира) в первом круге одиночного разряда. Игра прошла в Абу-Даби, ОАЭ, передает Sports.kz.

Юлия Путинцева одержала победу в двух сетах. Общий счет встречи составил 7:6, 6:2.

Бьянка Андрееску — чемпионка 2019 года Открытого чемпионата США. Следующая игра Юлии Путинцевой пройдет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майа.

7 февраля 13-летняя казахстанская теннисистка Томирис Нуржан стала победителем престижного юниорского турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion на грунтовых кортах испанской Каталонии. По итогу игры юная спортсменка получила награду от мэра Каталонии.