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Стрельбу устроили посетители ночного клуба Кызылорды

Стрельбу устроили посетители ночного клуба Кызылорды Фото: Zakon.kz
Конфликт перерос в драку, а затем в стрельбу. Есть пострадавший, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 7 февраля посетители одного из ночных клубов Кызылорды повздорили. Конфликт перерос в драку, затем началась стрельба. Ранение получил один человек, передает КТК.

"Подозреваемые ранили одного человека из огнестрельного оружия. Он госпитализирован, состояние стабильное".Пресс-служба ДП Кызылординской области

В полиции начали расследование по статье "Хулиганство" (пункту 2 части 3 статьи 293 УК).

22 января в Кызылординской области возле спортивного клуба произошла массовая драка. В полицию доставили восемь человек.

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