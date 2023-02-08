Стрельбу устроили посетители ночного клуба Кызылорды

Конфликт перерос в драку, а затем в стрельбу. Есть пострадавший, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 7 февраля посетители одного из ночных клубов Кызылорды повздорили. Конфликт перерос в драку, затем началась стрельба. Ранение получил один человек, передает КТК.

"Подозреваемые ранили одного человека из огнестрельного оружия. Он госпитализирован, состояние стабильное". Пресс-служба ДП Кызылординской области

В полиции начали расследование по статье "Хулиганство" (пункту 2 части 3 статьи 293 УК).

22 января в Кызылординской области возле спортивного клуба произошла массовая драка. В полицию доставили восемь человек.