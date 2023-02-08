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В Экибастузе школьники и студенты будут учится онлайн

В Экибастузе школьники и студенты будут учится онлайн Фото: Pexels
На дистанционном обучении 8 февраля останутся учащиеся школ и колледжей Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

Причиной перехода на дистанционное обучение стали низкие температуры в учебных заведениях, пишет Pavlodarnews.kz. Онлайн формат ввели накануне. 8 февраля учащиеся останутся на дистанционке, в детских садах продолжат работать дежурные группы.

Снижение температуры в учебных заведениях связан с масштабным ремонтом местной ТЭЦ. Ремонт начат после массового отключения тепла и горячей воды в городе 27 ноября 2022 года. Тогда власти сообщили о серьезном износе теплосетей. 28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

В этом году в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.

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