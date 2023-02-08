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Названа опасность бесплатного интернета

точки, мошенники Фото: pixabay
Некоторые пользователи пытаются сэкономить личные гигабайты трафика. Они ищут выгоду при подключении к общественному интернету в развлекательных и торговых центрах, магазинах, кафе и ресторанах, сообщает Zakon.kz.

Подключение к открытым точкам Wi-Fi опасно, отметила эксперт по информационной безопасности Мария Фесенко. Пользователь становится "видимым" для злоумышленников. 

Многие не любят, когда для подключения к бесплатному интернету требуется авторизация через SMS, но это полезно, подчеркнула Фесенко. Чем больше таких требований, тем выше надежность сети. Еще нужно обращать внимание на имя сети при подключении.

При использовании общественного Wi-Fi есть главное правило – нельзя посещать сайты, где нужно вводить конфиденциальную информацию. Особенно критическую, вроде пароля для интернет-банка. Это можно делать только дома.

Подключение к любого вида сетям должно быть установлено вручную. Запретить автоматическое подключение можно в настройках. "Чтобы избежать проблем, стоит выключать Wi-Fi, когда вы им не пользуетесь, а также нажать кнопку "забыть сеть", когда вы выходите из общественного Wi-Fi", пишет "Прайм". 

2 февраля эксперт рассказал об опасности умных колонок. Оказалось, эти устройства могут стать целью для злоумышленников. 

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