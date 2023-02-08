Астрологи рассказали, кто станет счастливее и богаче 8 февраля

Астрологи уверены, что 8 февраля 2023 года может стать одним из самых лучших дней этой зимы для решения финансовых проблем и планирования бюджета, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, этот день подходит для крупных покупок и сделок.

К примеру, Овны смогут направить все обстоятельства в свою пользу, что сыграет им на руку.

Тельцам будет по силам перевыполнить планы. Представителям земной стихии не стоит бояться конкуренции, будьте уверены в своих силах.

Восторг и радость Близнецам принесут встреча и разговоры с дорогими им людьми.

Раки на шаг приблизятся к свой мечте и откроют глаза на многие вещи.

У Львов есть все шансы осуществить планы. Может, что и пойдет не по плану, не стоит расстраиваться.

Специалисты, как отмечено в публикации Фтаймс, советуют Девам взять себя в руки. Представителям этого знака стоит остановиться и проанализировать происходящие события.

Весам стоит действовать решительно и быстро. Не бойтесь быть смелее и настойчивее.

Прислушаться к партнеру советуют Скорпионам: вам предстоит разобраться в непонятных взаимоотношениях.

Обогатиться в материальном и духовном планах в этот день способны Стрельцы.

Козерогам повезет найти достойных партнеров и единомышленников. Вам стоит присмотреться к ближайшему окружению.

8 февраля Водолеям рекомендуют не тратить силы и время на второстепенные задачи: займитесь главным и первоочередным.

Рыбам стоит присмотреться к обыденным вещам и настроиться на романтический и творческий лад.

Ранее российский астролог назвала причину землетрясений в Турции и дала неутешительный прогноз. Также специалист по индийской астрологии Джйотиш Аида Галеева назвал периоды 2023 года, когда рождаются одаренные дети.