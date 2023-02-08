Футболист Бауыржан Исламхан начал забивать за "Ордабасы"

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента обыграл в товарищеском матче на тренировочных сборах "Металлист" из Украины. Дублем отметился игрок сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который не так давно вернулся в футбол после двухгодичной дисквалификации, сообщает Zakon.kz.

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Контрольный матч прошел на футбольных полях Турции, где в эти дни проходит свои предсезонные сборы южноказахстанский коллектив. "Ордабасы" одержал победу со счетом 2:1, два мяча в свой актив записал 29-летний полузащитник Бауыржан Исламхан. Эти голы он забил в первом тайме, а уже в перерыве был заменен на другого игрока.

Пока точной информации нет, что экс-игрок "Аль-Айна" (ОАЭ) Исламхан будет защищать цвета южан. Но с большой долей вероятности можно предполагать, что Бауыржан наденет футболку "Ордабасы", так как шымкентцы сильно усиливаются игроками сборной Казахстана. Уже перешли в команду Асхат Тагыберген, Мухаммеджан Сейсен, Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Султанбек Астанов и Гафуржан Суюмбаев.

"Ордабасы" начинает новый сезон 25-го февраля матчем за Суперкубок Казахстана со столичной "Астаной".