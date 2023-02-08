Курсы валют в обменниках Казахстана на 8 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 8 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,98 тенге, евро – 489,43 тенге, рубля – 6,45 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 455,5 тенге, продажи – 458,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,36 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 456,5 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,25 тенге, продажи – 6,5 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 457,5 тенге, продажи – 458,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 493 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,37 тенге. Читайте также В Казахстане разработали порядок аккредитации цифровых майниговых пулов Почти 3,2 трлн тенге использовали казахстанцы из пенсионного фонда на свои нужды Среднюю зарплату назвали в Казахстане

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