Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром за всю историю НБА

Нападающий баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс превзошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру и стал лидером рейтинга снайперов в истории НБА, сообщает Zakon.kz.

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Это случилось в матче регулярного чемпионата NBA, когда "Лейкерс" встречался с "Оклахомой". Леброн Джеймс за 10,9 секунды до конца третьей четверти сумел забить двухочковый. Этим броском он достиг цифры "38 388 очков за свою карьеру".







Прежний рекорд, который принадлежал Кариму Абдул-Джаббару, продержался 34 года, легендарный баскетболист ушел с активом 38 387 очков. Предыдущий рекордсмен и шестикратный чемпион НБА тоже присутствовал на историческом матче, где Джеймс превзошел его показатель.

What a moment between two of the greatest to ever play the game of basketball. 🙌 pic.twitter.com/l66ZojrjMj — Sportsnet (@Sportsnet) February 8, 2023

Организаторам данного исторического матча пришлось прервать его после того, как Леброн установил рекорд НБА. На паркете оказались все близкие и коллеги Джеймса.

Теперь пятерка лучших бомбардиров в истории Лиги выглядит следующим образом:



Леброн Джеймс (38 388), Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928), Кобе Брайант (33 643), Майкл Джордан (32 292).







