Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром за всю историю НБА

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Это случилось в матче регулярного чемпионата NBA, когда "Лейкерс" встречался с "Оклахомой". Леброн Джеймс за 10,9 секунды до конца третьей четверти сумел забить двухочковый. Этим броском он достиг цифры "38 388 очков за свою карьеру".



Прежний рекорд, который принадлежал Кариму Абдул-Джаббару, продержался 34 года, легендарный баскетболист ушел с активом 38 387 очков. Предыдущий рекордсмен и шестикратный чемпион НБА тоже присутствовал на историческом матче, где Джеймс превзошел его показатель.

What a moment between two of the greatest to ever play the game of basketball. 🙌 pic.twitter.com/l66ZojrjMj