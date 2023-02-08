Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром за всю историю НБА
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Это случилось в матче регулярного чемпионата NBA, когда "Лейкерс" встречался с "Оклахомой". Леброн Джеймс за 10,9 секунды до конца третьей четверти сумел забить двухочковый. Этим броском он достиг цифры "38 388 очков за свою карьеру".
Прежний рекорд, который принадлежал Кариму Абдул-Джаббару, продержался 34 года, легендарный баскетболист ушел с активом 38 387 очков. Предыдущий рекордсмен и шестикратный чемпион НБА тоже присутствовал на историческом матче, где Джеймс превзошел его показатель.
What a moment between two of the greatest to ever play the game of basketball. 🙌 pic.twitter.com/l66ZojrjMj— Sportsnet (@Sportsnet) February 8, 2023
Организаторам данного исторического матча пришлось прервать его после того, как Леброн установил рекорд НБА. На паркете оказались все близкие и коллеги Джеймса.
Теперь пятерка лучших бомбардиров в истории Лиги выглядит следующим образом:
- Леброн Джеймс (38 388),
- Карим Абдул-Джаббар (38 387),
- Карл Мэлоун (36 928),
- Кобе Брайант (33 643),
- Майкл Джордан (32 292).