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Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром за всю историю НБА

Баскетбол НБА Рекорд Фото: Instagram/lebron.king.james
Нападающий баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс превзошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру и стал лидером рейтинга снайперов в истории НБА, сообщает Zakon.kz.

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Это случилось в матче регулярного чемпионата NBA, когда "Лейкерс" встречался с "Оклахомой". Леброн Джеймс за 10,9 секунды до конца третьей четверти сумел забить двухочковый. Этим броском он достиг цифры "38 388 очков за свою карьеру".


Прежний рекорд, который принадлежал Кариму Абдул-Джаббару, продержался 34 года, легендарный баскетболист ушел с активом 38 387 очков. Предыдущий рекордсмен и шестикратный чемпион НБА тоже присутствовал на историческом матче, где Джеймс превзошел его показатель.

Организаторам данного исторического матча пришлось прервать его после того, как Леброн установил рекорд НБА. На паркете оказались все близкие и коллеги Джеймса.

Теперь пятерка лучших бомбардиров в истории Лиги выглядит следующим образом:

  1. Леброн Джеймс (38 388),
  2. Карим Абдул-Джаббар (38 387),
  3. Карл Мэлоун (36 928),
  4. Кобе Брайант (33 643),
  5. Майкл Джордан (32 292).



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