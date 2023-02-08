В Казахстане разработали порядок аккредитации цифровых майниговых пулов

МЦРИАП РК разработало Правила аккредитации цифровых майнинговых пулов, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в рамках закона "О цифровых активах в Республике Казахстан".

Аккредитация цифрового майнингового пула является процедурой, в результате которой цифровым майнинговым пулом приобретается официальное признание соответствия его деятельности требованиям, установленным законодательством РК.

При этом аккредитация цифровых майнинговых пулов осуществляется за счет их собственных средств.

Обязательными условиями для аккредитации цифрового майнингового пула являются:

физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории РК;

наличие акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;

наличие не менее одного резервного аппаратно-программного комплекса, находящегося в ином населенном пункте РК (столице, городе республиканского значения, городе областного значения, городе районного значения);

обеспечение каждого из аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула (основной и резервный) двумя выделенными каналами связи от разных поставщиков (провайдеров) услуг связи;

наличие в информационной системе цифрового майнингового пула службы технической поддержки и обращения клиентов в круглосуточном режиме;

наличие пользовательского интерфейса на государственном языке (при необходимости на остальных языках) информационной системы цифрового майнингового пула;

интеграция с государственным сервисом.

Указывается, что цифровой майнинговый пул для осуществления деятельности по объединению вычислительных мощностей оборудований аккредитуется сроком на один год.

Для получения свидетельства об аккредитации цифровые майнинговые пулы представляют в уполномоченный орган:

заявление об аккредитации через информационную систему "Государственная база данных "Е-лицензирование";

документ, подтверждающий физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории РК;

акт с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности аппаратно-программного комплекса юридического лица, подлежащего аккредитации в качестве цифрового майнингового пула;

документ, подтверждающий наличие не менее одного резервного аппаратно-программного комплекса, находящегося в ином населенном пункте РК;

документ, подтверждающий обеспечение каждого из аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула (основной и резервный) двумя выделенными каналами связи от разных поставщиков (провайдеров) услуг связи;

документ, подтверждающий наличие в информационной системе цифрового майнингового пула службы технической поддержки;

документ, подтверждающий наличие пользовательского интерфейса на государственном языке (при необходимости на остальных языках) информационной системы цифрового майнингового пула.

Уполномоченным органом в течение 3-х рабочих дней с момента получения документов проверяется полнота представленных документов.

По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней уведомляет заявителя об аккредитации либо отказе в аккредитации цифрового майнингового пула.

Свидетельство выдается уполномоченным органом в электронном виде посредством портала.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 22 февраля.

Закон "О цифровых активах в Республике Казахстан" глава государства подписал 6 февраля 2023 года. Документ предусматривает государственное регулирование в сфере цифровых активов, развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в республике для экономического развития и конкурентоспособности страны.



