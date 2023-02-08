Открытый банкинг в Казахстане: благо или проблема для жителей страны

Разработана Концепция развития Open API и Open Banking в Казахстане до 2025 года. Zakon.kz узнал у экономистов, как новый проект может повлиять на жизнь казахстанцев и работу финансовых организаций.

Концепция развития Open API и Open Banking была разработана Национальным банком РК совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка при участии Агентства по защите и развитию конкуренции РК и будет реализована к 2025 году. Предполагается, что открытый банкинг позволит:



создавать инновационные платежные и финансовые сервисы,

снизить издержки на проведение операций,

увеличить конкуренцию,

обеспечить потребителям доступ к финансовым и платежным услугам через интеграцию сервисов и приложений множества поставщиков платежных услуг в одном интерфейсе.

Открытый банкинг (англ. Open banking – означает открытые финансовые услуги) – это концепция, которая заключается в использовании открытых API в финансовой сфере. Open banking дает возможность сторонним разработчикам создавать сервисы и приложения для финансовых институтов, расширяет возможности финансовой прозрачности для владельцев счетов банковских учреждений, позволяет строить обмен данными о клиенте с его согласия и формировать для него персональные предложения.

Поинтересовавшись у экспертов рынка, какие преимущества и недостатки имеют вводимые новшества, Zakon.kz обнаружил, что на деле не все так гладко и ровно, как описывается в концепции.

Открытый банкинг – безопасность на первом месте

Экономист Арман Байганов считает, что концепцию открытого банкинга нужно было разработать давно. Новый проект, как рассказывает эксперт, в первую очередь создаст информационную безопасность и снизит статистику телефонных мошенничеств.

"Буквально несколько лет назад все пользовались наличными, а сейчас все через QR оплачивают за товары и услуги. Многие банки Казахстана перешли на онлайн-обслуживание. Казахстан в принципе шел к этому. Но также появились разные виды мошенников. Поэтому данный проект, я думаю, обеспечит защиту потребителям. Именно информационная безопасность нужна сейчас, ведь мошенников сейчас стало много. Благодаря новому проекту я считаю, что определенная стандартизация появится. Также думаю, что открытый банкинг удастся реализовать и внедрить в Казахстане до 2025 года, потому что у нас цифровизация активно растет в хорошую сторону", – уверен Арман Байганов.

По его словам, благодаря открытому банкингу могут появиться и новые инновационные проекты.

"Развитие Open API и Open Banking в Казахстане выгодно как потребителям, так и финансовым организациям. Особенно финансовым организациям. Ведь все сейчас в онлайн переходит. Даже, например, некоторые нотариальные вопросы через ЭЦП можно сидя дома осуществить. Однако есть и другой момент. Открытый банкинг позволит сократить число своих сотрудников многим финансовым организациям. Так, возможно, в банках начнется повальное сокращение. То есть если все будет цифровизировано, зачем им нужно будет содержать офисы и сотрудников. За счет сокращения расходов они могут снизить финансовые услуги. От этого выигрывает и сам потребитель, процентные ставки снизятся", – говорит экономист.

Open API выведет Казахстан на новый уровень

Экономист Тимур Айсаутов также поддерживает внедрение открытого банкинга и считает событие значимым для Казахстана. По мнению эксперта, крупные банки Казахстана развивают IT структуру в закрытом режиме и финансовые организации между собой не пересекаются. Благодаря Open API и Open Banking жизнь потребителей станет значительно легче, система позволит покрывать расходы через одно приложение, имея при этом счета в нескольких банках.

"Сейчас каждый банк Казахстана ведет счета своих клиентов отдельно, карточки тоже отдельно. Допустим, с приложением, например, Kaspi Bank, я бы не смог оплатить на кассе по терминалу Halyk Bank. Система этого не позволяет. У нас в магазинах по несколько терминалов платежей. А новая система позволит не держать 3-4 терминала, а принимать все оплаты через один терминал. То же самое и с мобильными банками. Open API позволит услуги Halyk Bank оплачивать картой другого банка. Все банки могут видеть счета других банков благодаря открытому банкингу", – говорит Тимур Айсаутов, эксперт-экономист, руководитель стартапа MVoter.

Еще одним немаловажным моментом, по его словам, является то, что у новых IT стартап-проектов будет возможность заходить и смотреть клиентов всех банков. Благодаря открытому банкингу многие финансовые организации и стартап-проекты захотят улучшить свои IT-возможности.

Что касается вопроса безопасности, то, по мнению эксперта, ее должен обеспечить финрегулятор.

"За информационную безопасность должен отвечать Национальный банк, он является регулятором. Нацбанк отвечает за эко-систему Open API, по этой причине он и должен обеспечить информационную безопасность. Информация должна будет выдаваться строго под контролем абсолютно по всем приложениям. На самом деле мы не первые в разработке Open API. Open API во многих развитых странах мира реализуется, она есть в странах Европы, в Южной Корее и других государствах. Опыт этих стран по информационной безопасности мы сможем использовать", – отметил Тимур Айсаутов.

Открытый банкинг может обернуться проблемой для казахстанцев

Есть среди экспертов и те, кто видит минусы в новом проекте. По мнению экономиста Марата Абдурахманова, Open API создается для того, чтобы финансовые организации могли продавать своим клиентам больше услуг.

"Я посмотрел данную концепцию. Получается, что к нашим персональным данным будет организован доступ третьих лиц для предоставления финансовых услуг. С одной стороны, никому не нужно будет подтверждать доходы, но, с другой стороны, с учетом отсутствия адекватных налогов подтверждать доходы все же придется. На самом деле эта система построена и создана для того, чтобы банки могли продавать больше услуг и все свои услуги и комиссии писали мелким шрифтом в электронном виде, а не на бумаге, как сейчас", – уверен Марат Абдурахманов.

Эксперт также считает, что в условиях открытого банкинга каждый потребитель будет иметь некий кредит. Как рассказывает экономист, цифровые данные казахстанцев будут доступны для всех банков, и ответственность финансовых учреждений за предоставление кредитов гражданам без их согласия уже не будет считаться преступлением.

"В итоге после внедрения этой концепции мы получим примерно то же самое, что мы сейчас имеем. Но с учетом тех "благих намерений", получается, что каждый гражданин будет иметь некий кредит, а процедуры по внесудебному изъятию собственности у граждан при этом остаются прежними. То есть цифровые данные граждан будут доступны для всех банков и ответственность финансовых учреждений за предоставление финансовых кредитов, финансовой помощи гражданам без согласия граждан уже не будет преступлением. В итоге любому человеку, грубо говоря, могу повесить кредит, и за это никто не будет нести никакой ответственности. Мягко говоря, концепция еще сырая", – считает Марат Абдурахманов.

Тем не менее в Нацбанке уверяют, что внедрение открытого банкинга приведет к появлению на финансовом рынке новых инновационных сервисов, которые позволят потребителям финансовых услуг прозрачно оценивать условия финансовых продуктов и услуг, управлять счетами в разных банках из одного приложения.

Карина Адильбекова



