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Пожар произошел на электростанции в Алге

Пожар произошел на электростанции в Алге Фото: скриншот видео
В Алге 8 февраля 2023 года открытым пламенем горела электростанция. Информация о возгорании по ул. Айымбетова на пульт "101" пожарной части №6 Алгинского района поступила в 09:39, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, на место вызова были направлены 18 сотрудников и четыре единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области.

"По прибытию на место пожара было осуществлено деблокирование входных ворот здания. Жертв и пострадавших нет. Тушение пожара осуществлялось подачей пенной атаки с соблюдением всех правил техники безопасности. Пожар локализован в 10:29, ликвидирован - в 10:40", - говорится в сообщении.

Пожарными в ходе тушения была устранена угроза распространения огня на соседние секции подстанции, по предварительным данным, на площади 50 м кв.

ДЧС Актюбинской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности.


31 января 2023 года в Павлодаре на парковке загорелся автомобиль, который потушил экскаваторщик снегом.

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