Казахстанцы могут получить 600 млрд тенге из ЕНПФ для покупки жилья или лечения

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Глава Единого накопительного пенсионного фонда Жанат Курманов в Сенате рассказал, кто и на какие цели чаще всего использует часть пенсионных накоплений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, основная часть выплат – изъятие на улучшение жилищных условий и оплату лечения. "Если смотреть за последние два года, то с начала реализации этой программы было выплачено более 3,5 трлн тенге на эти цели. Сейчас с учетом нынешних порогов минимальной достаточности у людей имеется возможность (получить. – Прим. ред.) еще более 600 млрд тенге для улучшения жилищных условий и лечения". Жанат Курманов Спикер отметил, что каждый вкладчик принимает решение об изъятии части пенсионных накоплений самостоятельно. "Могу обратить внимание, что в основном опцией по улучшению жилищных условий воспользовались молодые вкладчики, у которых, естественно, этот вопрос актуальный. Большинство вкладчиков постарались воспользоваться этой опцией в прошедшее время. Сейчас процесс стабилизировался, поскольку накопления требуют определенного времени, и сейчас примерно от 8 до 15 млрд тенге ежемесячно люди направляют на улучшение жилищных условий или оплату лечения". Жанат Курманов 8 февраля 2023 года заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова рассказала о планах поддерживать валютную долю пенсионных активов на уровне 30%.

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