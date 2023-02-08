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Аким СКО встретился с послом Литвы в РК

Аким СКО встретился с послом Литвы Фото: пресс-служба акимата СКО
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров и чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в РК Гинтаутас Васюлис провели двустороннюю встречу, где обсудили вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между СКО и Литвой.

Сейчас северный регион сотрудничает с 60 странами мира, в том числе Литовской Республикой. Литва входит в число десяти главных торговых партнеров Казахстана. Также растут внешнеторговые связи между регионами.

Аким СКО встретился с послом Литвы

Фото: пресс-служба акимата СКО

"За 2022 год товарооборот между областью и Литвой увеличился в 1,7 раза и составил 2,2 млн долл. США. Впереди большой объем работы, вместе нужно реализовать наши планы. Товарооборот нужно довести до 10 млн долл. США. Если с вашей стороны есть желающие инвестировать в нашу область, мы готовы создать все необходимые условия".Айдарбек Сапаров

Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Казахстане Гинтаутас Васюлис отметил динамичное развитие двусторонних отношений.

Аким СКО встретился с послом Литвы

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Вся экономическая жизнь, которая является очень важной составляющей нашего сотрудничества, она все-таки кипит не в центре, а в регионах. Потенциал СКО имеет большую величину. Мы стремимся к созданию в каждой области Казахстана почетного консульства нашей страны. Очень надеемся летом этого года вернуться в Петропавловск на торжественное открытие нашего консульства. Считаем, что этот инструмент будет очень полезен для расширения культурных и бизнес- связей между нашими регионами".Гинтаутас Васюлис

Аким СКО встретился с послом Литвы

Фото: пресс-служба акимата СКО

СКО и Литва планируют развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, переработки продукции, промышленности и альтернативной энергетики.

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