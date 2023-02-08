Топ-матчи недели: чем порадует АПЛ в эти выходные

В ближайшие выходные пройдут матчи 23-го тура Английской Премьер-лиги, включая лондонское дерби с участием "Вест Хэма" и "Челси", а также противостояние между "Лестер Сити" и "Тоттенхэмом". Борьба за очки ужесточается с каждым этапом, и этот не станет исключением.

"Вест Хэм" – "Челси"

Соперники находятся в совершенно разных положениях: "Вест Хэм" остановился на 16-й строчке, в двух шагах от зоны выбывания, а "Челси" – на 9-й позиции, опередив "Ливерпуль" всего на одно очко. Обе команды показывают не самые лучшие результаты в турнире, но сдаваться не собираются.

Статистика личных встреч делает "синих" фаворитами матча – за последние 20 игр с предстоящим соперником "Челси" одержали победу в 10, потерпели поражение в 6 и 4 раза сыграли вничью. Но стоит учесть, что подопечные Поттера слабо отыгрывают в гостях – последние 5 матчей Премьер-лиги на выезде обернулись для "синих" провалом. Прибавив к этому внушительный список травмированных игроков, можно сказать, что у "Вест Хэма" есть реальный шанс побороться за ничью или даже победу.

Parimatch предлагает следующие коэффициенты:

Вест Хэм – 3.30, Ничья – 3.25, Челси – 2.33

"Лестер Сити" – "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" ворвался в топ-5 команд АПЛ нынешнего сезона, одержав победу над "Манчестер Сити" благодаря успешно реализованному моменту Кейна на 15 минуте. Таким образом, "шпоры" выиграли уже третью игру подряд всухую и отправляются в Лестер в приподнятом настроении.

"Лисы" заработали свои первые 3 очка в новом году, заколотив 4 гола "Астон Вилле". Главная проблема команды – слабая защита, пропустившая 37 мячей за 21 игру. Противостоять слаженной атаке "Тоттенхэма" будет непросто, но даже ничья может поднять мораль "лисам", а значит, держаться нужно до конца.

Parimatch предлагает следующие коэффициенты:

Лестер Сити – 3.40, Ничья – 3.60, Тоттенхэм – 2.09

Присоединяйтесь к Parimatch в игре на самые горячие спортивные события и получайте бонус до 150 000 тенге на первый депозит!