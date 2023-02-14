Топ-8 задач, которые нужно успеть до конца зимы

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Суетливый декабрь и праздный январь позади. Солнце светит на 3 часа дольше, чем в середине зимы, а дни длиннее. Февраль – последний месяц зимы, значит, есть возможность насладиться морозным солнечным днем и провести время с пользой. Zakon.kz подготовил чек-лист дел, которые нужно сделать.

Приготовить глинтвейн. Если вы привыкли пить его в заведениях, то рекомендуем приготовить этот напиток самостоятельно. Вы не просто получите новый интересный опыт и эмоции, но и немного сэкономите. Тем более, что рецептов его приготовления очень много. Можно выбрать как классические варианты, так и необычные, например, с апельсином или яблоком. Насладиться горячим и ароматным глинтвейном можно после долгой прогулки, за просмотром любимого фильма или книги. Встать на лыжи или сноуборд. Для тех, кто все еще не решился освоить экстремальный зимний спорт, конец зимы – время решиться окунуться в атмосферу адреналина. Такой досуг не только полезен для здоровья, но и поднимает настроение, объединяя близких людей. Покататься вы можете на горнолыжных курортах близ Алматы. Закупиться на распродажах. Есть еще пара недель на то, чтобы сделать покупки на зимних распродажах, которые проходят во всех торговых центрах и даже в интернет-магазинах до конца февраля. Лучше сделать акцент на базовом гардеробе, и приобрести обувь, сумки, джинсы, пальто, футболки. Эти вещи сейчас дешевле обычной цены, но носить их можно уже весной. Подготовиться к празднованию Дня Влюбленных. Если вы из тех, кто празднует День Влюбленных 14 февраля, самое время тщательно подготовиться к нему. Выбрать лучшую идею для подарка, продумать необычное свидание, и сделать этот февраль самым романтичным для вашей второй половинки. Сменить имидж. Сейчас самое время подготовиться к весне, сменить имидж и обновить гардероб. Но прежде нужно изучить модные тенденции, а лучше обратиться за помощью к стилисту. Записаться в фитнес-клуб. Конец зимы – идеальное время, чтобы подумать о том, как вы будете выглядеть весной и летом, поэтому начать заниматься спортом стоит уже сейчас. Как раз есть возможность привыкнуть к новому режиму. Спланировать летний отпуск. Многие начинают бронировать путевки на летний отдых уже в конце февраля. Если вы планируете куда-то улететь, то стоит провести мониторинг туристических агентств уже сейчас. Курс валют постоянно меняется, и путешествия в Европу и Азию теперь многим не по карману. Поэтому, можно воспользоваться зимними акциями раннего бронирования, и найти подходящий экономичный вариант. Кроме того, начните откладывать деньги на летний отдых уже сейчас. Выбраться на пикник за город. Сбежать от городского шума и суеты на природу, ощутить легкий мороз и подышать свежим воздухом. Можно покататься с родными на тюбингах и санках. Лучше всего закончить активный отдых в теплом уютном помещении за вкусным обедом и кофе. В целом, постарайтесь провести время с пользой. Наведите порядок в доме, поменяйте интерьер, разберите шкафы и избавьтесь от ненужных вещей, чтобы встречать весну с хорошим настроением. Читайте также Топ-10 фильмов для киносвидания в День всех влюбленных Психолог объяснила, почему День святого Валентина вызывает раздражение Топ-6 бюджетных мест для свиданий в Алматы

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