Топ-8 задач, которые нужно успеть до конца зимы
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Суетливый декабрь и праздный январь позади. Солнце светит на 3 часа дольше, чем в середине зимы, а дни длиннее. Февраль – последний месяц зимы, значит, есть возможность насладиться морозным солнечным днем и провести время с пользой. Zakon.kz подготовил чек-лист дел, которые нужно сделать.
- Приготовить глинтвейн. Если вы привыкли пить его в заведениях, то рекомендуем приготовить этот напиток самостоятельно. Вы не просто получите новый интересный опыт и эмоции, но и немного сэкономите. Тем более, что рецептов его приготовления очень много. Можно выбрать как классические варианты, так и необычные, например, с апельсином или яблоком. Насладиться горячим и ароматным глинтвейном можно после долгой прогулки, за просмотром любимого фильма или книги.
- Встать на лыжи или сноуборд. Для тех, кто все еще не решился освоить экстремальный зимний спорт, конец зимы – время решиться окунуться в атмосферу адреналина. Такой досуг не только полезен для здоровья, но и поднимает настроение, объединяя близких людей. Покататься вы можете на горнолыжных курортах близ Алматы.
- Закупиться на распродажах. Есть еще пара недель на то, чтобы сделать покупки на зимних распродажах, которые проходят во всех торговых центрах и даже в интернет-магазинах до конца февраля. Лучше сделать акцент на базовом гардеробе, и приобрести обувь, сумки, джинсы, пальто, футболки. Эти вещи сейчас дешевле обычной цены, но носить их можно уже весной.
- Подготовиться к празднованию Дня Влюбленных. Если вы из тех, кто празднует День Влюбленных 14 февраля, самое время тщательно подготовиться к нему. Выбрать лучшую идею для подарка, продумать необычное свидание, и сделать этот февраль самым романтичным для вашей второй половинки.
- Сменить имидж. Сейчас самое время подготовиться к весне, сменить имидж и обновить гардероб. Но прежде нужно изучить модные тенденции, а лучше обратиться за помощью к стилисту.
- Записаться в фитнес-клуб. Конец зимы – идеальное время, чтобы подумать о том, как вы будете выглядеть весной и летом, поэтому начать заниматься спортом стоит уже сейчас. Как раз есть возможность привыкнуть к новому режиму.
- Спланировать летний отпуск. Многие начинают бронировать путевки на летний отдых уже в конце февраля. Если вы планируете куда-то улететь, то стоит провести мониторинг туристических агентств уже сейчас. Курс валют постоянно меняется, и путешествия в Европу и Азию теперь многим не по карману. Поэтому, можно воспользоваться зимними акциями раннего бронирования, и найти подходящий экономичный вариант. Кроме того, начните откладывать деньги на летний отдых уже сейчас.
- Выбраться на пикник за город. Сбежать от городского шума и суеты на природу, ощутить легкий мороз и подышать свежим воздухом. Можно покататься с родными на тюбингах и санках. Лучше всего закончить активный отдых в теплом уютном помещении за вкусным обедом и кофе.
В целом, постарайтесь провести время с пользой. Наведите порядок в доме, поменяйте интерьер, разберите шкафы и избавьтесь от ненужных вещей, чтобы встречать весну с хорошим настроением.
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