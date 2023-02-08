Горе – луковое и не только. Вспоминаем самые абсурдные повышения цен на простые товары

Ранее казахстанцев потряс обнаружившийся в магазинах "золотой" лук вместо привычного, вполне бюджетного овоща. Дошло до того, что вопросом "почему так дорого?" задался премьер-министр. Zakon.kz вспоминает, ценники на какие еще пункты списка покупок, мягко говоря, озадачили население.

"Я не плачу, это все лук"

И дело не в специфических слезоточивых свойствах овоща. Ведь "бьет" он теперь не только по глазам, но и по карману: 400 тенге за килограмм.

Такой удар в спину среднестатистического жителя нашей страны объяснили просто – увеличением потребности соседей.

"Из-за того, что у наших соседей была неблагоприятная ситуация – к примеру, в Узбекистане сильные заморозки – резко увеличился спрос на лук и его начали вывозить. Неделю назад мы ввели запрет на вывоз лука, и ситуация с ценами на лук будет стабилизироваться", – заявил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.

И добавил, что в Жамбылской области имеется примерно 100 тыс. тонн лука. Этого объема, по его словам, достаточно до следующего урожая и для удовлетворения внутренней потребности.

Между тем премьер-министр Алихан Смаилов остался недоволен работой акиматов по сдерживанию цен.

А нам остается только ждать развязки.

Новость по теме Социально значимые продукты в Казахстане продолжают расти в цене

Когда сахар не в сладость

Минувшим летом жизнь сластен настолько подорожала, что, вероятно, многие сократили потребление ненавистного стоматологам и диетологам коварного углевода. Пошло ли это на пользу нации, судить трудно. А вот подложенная любителям заготовок на зиму "сахарная свинья" была весьма очевидна. Какое уж тут домашнее варенье, если оно окажется дороже магазинного джема?

Согласно комментариям властей, рост цен был обусловлен ограничением поставок сахара со стороны одного из поставщиков – России.

Аналитики меж тем рапортовали о годовом удорожании вкусовой добавки – 60,5%.

Возникает закономерный вопрос – что насчет местных производителей? А они, как выяснилось, испытывали трудности в приобретении сырья из-за отсутствия оборотных средств. Плюс монополизм оптовой компании-поставщика, конечно.

Несмотря на уведомления, предупреждения и регулярные отчеты чиновников о проделанной работе, согласно августовским показателям, сахар с начала года подорожал уже на 86,6%.

В итоге "кусачую" цену обуздали, загнав в ограничения. По крайней мере, на отечественный продукт.

Каша из кошелька

Пандемия запомнится не только самоизоляцией, социальной дистанцией, обязательным ношением масок и системой "цветовой дифференциации штанов".

У многих она будет ассоциироваться еще и с закупами гречки впрок. Народная привычка до отказа набивать закрома вкупе с введенным режимом ЧС дали о себе знать.

"С начала текущего года цены на социально значимые продовольственные товары увеличились на 4,4%. Основной рост произошел на гречневую крупу, сахар, морковь и картофель. Основная причина – сокращение посевных площадей. С начала года рост цен на социально значимые товары наблюдается во всех регионах", – сообщал на тот момент министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Он добавил, что главными причинами роста стали изменение спроса на продукты питания, связанного с карантинными мерами, изменение логистики и транспортировки товаров, дефицит в межсезонье.

"Вместе с тем с мая текущего года рост цен начал регулироваться. В частности, цены в мае выросли на 0,1%, в июне и июле не увеличились, а в августе даже снизились на -1%".

К слову, во времена буйства инфекции гречку прозвали индикатором кризиса в Казахстане.

Вернуться к истокам

Такая необходимая в обиходе вещь, как туалетная бумага, стала настоящим символом карантина 2020 года, причем по всему миру. Одни, как львы, сражались за драгоценные рулоны в очередях, другие тихонько советовали вспомнить о практике походов в клозет с журналом. Мол, и мода на чтение, и интересное времяпрепровождение, и возможность вырвать страничку да измять ее до необходимой кондиции… Все в одном флаконе. Находились и предложения для желающих слиться с природой – чем лопухи не вариант? Но это все бородатые шутки.

В реальности – по состоянию на 2022 год, за 12 месяцев "туалетка" подорожала на 11%, а производство ее сократилось.

"Индекс промышленного производства составил лишь 99,4%, что говорит о сокращении реальных объемов выпуска в секторе", – отмечалось в исследованиях.

Так что шутки, может, и смешные, а ситуация неловкая.

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